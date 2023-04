Runner morto: Fugatti, ordinanza per abbattimento dell'orso

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - "La Giunta provinciale di Trento, venuta a conoscenza dell'esito delle operazioni peritali sul corpo di Andrea Papi, ha comunicato al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica di un provvedimento contingibile e urgente per la rimozione di un orso pericoloso per incolumità e sicurezza pubblica". Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della riunione tenutasi al Palazzo del Governo di Trento.

"Ad oggi i casi di orso problematico, dei quali è già stata informata Ispra, sono tre. Nei prossimi giorni verrà fatta richiesta di abbattimento di questi tre esemplari: Mj5 (responsabile dell'aggressione del 5 marzo scorso), Jj4 e M62.

Abbiamo avuto già rassicurazioni da parte Ispra di dell'accoglimento di queste richieste. Con questi numeri il progetto 'Life Ursus' non può durare", ha aggiunto Fugatti.

(ANSA).