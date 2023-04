Alto Adige: nulla di fatto per presidenza Commissione dei Sei

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Fabio Scalet, già dirigente della Provincia di Trento, è stato confermato alla presidenza della Commissione dei dodici. La commissione paritetica che tratta le questioni che riguardano le due Province autonome di Bolzano e Trento. Nulla di fatto invece per quanto riguarda invece la Commissione dei sei per le questioni puramente altoatesine, presieduta fino alla sua nomina a ministro da Roberto Calderoli.

La commissione avrebbe dovuto scegliere tra la candidata della Lega, l'avv. Eleonora Maines, e il deputato Fdi Alessandro Urzì.

La Svp aveva annunciato che non avrebbe partecipato all'eventuale elezione di Urzì. La votazione è stata rinviata a venerdì prossimo per consentire al governo di individuare un candidato unitario. (ANSA).