Incidente stradale con 7 feriti a Bolzano, nessuno è grave

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Incidente tra un autobus e due automobili con sette feriti, nessuno fortunatamente grave, questo pomeriggio in via Galvani a Bolzano. Oltre ai due conducenti delle auto, diverse persone a bordo dell'autobus sono rimaste contuse. Oltre a mettere in sicurezza la scena dell'incidente e i veicoli coinvolti, i vigili del fuoco hanno assistito il servizio di ambulanza nel trattamento dei pazienti.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche la Croce Rossa, la Croce Bianca e la polizia municipale.

