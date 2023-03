Sondaggi:Swz;in Alto Adige Svp recupera,Lega cala,Fdi non sfonda

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - A sei mesi dalle elezioni provinciali in Alto Adige e dopo la crisi interna del 2022, la Svp recupera consensi. Lo rivela un sondaggio del settimanale Swz. La Volkspartei lo scorso agosto venne data appena al 37%, mentre ora è tornata al 40% dei consensi. In ripresa anche il Team K dell'ex grillino Paul Koellensperger (dall'11 al 13%).

Calano invece i Verdi (dal 17 al 14%) e i Freiheitlichen (dall'8 al 7%), come anche la Lega che ora viene data al 3%, mentre nell'agosto 2022 era al 5 e alle elezioni provinciale del 2018 prese addirittura l'11%.

Secondo il sondaggio del giornale degli imprenditori altoatesini, Fdi rispetto all'ultima tornata elettorale è in netta crescita (dall'1,7 al 6%), ma non sfonda.

Il sondaggio è stato effettuato dall'istituto Apollis sulla base di mille interviste telefoniche dal 9 febbraio al 12 marzo 2023. Metodo Cati-Cami. (ANSA).