Fugatti, 'inutile dare acqua se i territori non investono'

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - "È inutile che mettiamo la nostra acqua a disposizione degli altri territori se questi non iniziano ad investire nel risparmio".

È tornato a parlare del tema della siccità il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione conferenza stampa post Giunta provinciale, a Malga Rolle.

Fugatti ha poi chiarito che, per risparmio dell'acqua, non intende tanto il "risparmio nell'utilizzo dell'acqua", quanto il "risparmio dell'acqua che viene persa negli acquedotti".

"Sappiamo benissimo che le regioni del Nord hanno impianti acquedottistici che perdono il 30-40% della loro portata d'acqua. E anche in Trentino, nonostante gli investimenti, abbiamo una perdita del 30%", ha aggiunto il presidente della Provincia di Trento.

Anche il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, dopo la conferenza stampa per la Giornata mondiale dell'acqua, è tornato a chiedere "investimenti per il futuro, che valgano per la montagna, quindi per il Trentino, ma soprattutto per la Pianura, che in questi anni ha fatto troppo poco. L'acqua arriva. Dobbiamo essere in grado di trattenerla quando c'è per poi utilizzarla nei momenti giusti". (ANSA).