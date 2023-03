Piazza Loggia, la presidenza del Consiglio non è parte civile

(ANSA) - BRESCIA, 23 MAR - La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia.

È quanto emerge dalle prime battute dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, impuitato che non è presente in aula.

Oltre alle famiglie delle vittime, si sono costituiti parti civili il Comune di Brescia e le sigle sindacali che avevano indetto la manifestazione del 28 maggio 1974. (ANSA).