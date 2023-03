Festival sport Trento: Malagò, lungo e meraviglioso viaggio

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - "La strada è segnata, la scommessa è vinta. Sarà un lungo e meraviglioso viaggio". È intervenuto con un videomessaggio il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del Festival dello sport 2023.

"Ho visto crescere anno dopo anno, giorno dopo giorno, questa formidabile idea", ha spiegato Malagò.

Secondo la presidente del Coni Trentino, Paola Mora, "il Festival dello sport è ormai entrato nel nostro orologio sportivo trentino". "Unire il vertice dello sport con quella che è la base, gli appassionati, non è da tutti gli eventi, non è da tutti i luoghi", ha detto Mora, che ha ringraziato "Gazzetta, Provincia e Comune", ma anche "tutte le organizzazioni di volontariato" che si dedicano al Festival. (ANSA).