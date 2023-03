Sci: doppietta Odermatt, vince gigante e Coppa, Della Vite 6/o

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 12 MAR - Secondo gigante in due giorni a Kranjska Gora e seconda vittoria consecutiva in 2.20.91 per lo svizzero Marco Odermatt che - 11/0 successo stagionale - si e' cosi' assicurato anche la coppa in questa disciplina che si aggiunge alla seconda coppa del mondo generale consecutiva e a quella di superG. Davvero una stagione strepitosa per l'asso elvetico di 25 anni che e' pure campione olimpico e mondiale in carica di gigante. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.21.23 e terzo il francese Alexis Pinturault 2.21.61.

Nella piu' bella gara stagionale dell'Italia, il piu' bravo degli azzurri - miglior risultato di carriera - e' stato il bergamasco di 21 anni Filippo Della Vite, 6/o in 2.22.74 . Poi c'è' Luca de Aliprandini 8/o in 2.23.14. Poco piu' indietro Hannes Zingerle 15/o in 2.24.70 e Tobias Kastlunger 23/o in 2.25.50 con il proibitivo pettorale 58.

Ora il circo bianco lascia le Alpi e va sui Pirenei, in Andorra, a Soldeu, per le Finali della stagione che si apriranno mercoledi' con le discese. (ANSA).