I Cacciatori di briciole festeggiano 10 anni contro gli sprechi

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Il progetto "Cacciatori di briciole", nato all'interno dell'associazione Volontarius Odv, parte del Gruppo Volontarius, ha festeggiato i primi dieci anni di attività. Nato nel 2013, il progetto contro lo spreco alimentare e a favore delle persone in difficoltà ha permesso di raccogliere oltre 4 milioni di "briciole", ovvero prodotti alimentari di bar, pasticcerie, panifici, fruttivendoli e supermercati che non sono stati venduti e che, pur buoni, sarebbero stati buttati.

"Grazie al progetto stiamo al fianco delle persone che hanno bisogno, recuperando in modo virtuoso il cibo rimasto invenduto.

Grazie all'impegno di molte volontarie e molti volontari, ogni giorno portiamo avanti il pensiero cardine della nostra organizzazione: ogni persona è importante", ha spiegato Claude Rotelli, presidente di Volontarius Odv.

I "Cacciatori di briciole" sono inseriti in un progetto complessivo denominato "Aiuti senza spreco", del quale fanno parte anche il "Briciole market" e la "Farmacia solidale".

L'associazione conta una rete di 167 volontari, attivi con specifiche "brici cargo" e un'auto, mentre gli alimenti raccolti vengono distribuiti alle persone in stato di bisogno, soprattutto persone accolte dai progetti di sostegno del nostro territorio e famiglie della provincia di Bolzano. L'emporio solidale "Briciole market" fornisce sostegno nel capoluogo a 226 famiglie per un totale di circa 600 persone.

Ai festeggiamenti per i 10 anni di attività sono intervenuti, tra gli altri, la deputata Maria Chiara Gadda, promotrice legge 166/2016 "antispreco", e il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. "Lavoriamo a una società sostenibile, sia socialmente che ambientalmente. I 'Cacciatori di briciole', in questi 10 anni, sono riusciti a portare avanti un progetto che va esattamente in questa direzione: ridurre l'impatto ecologico e, al contempo, tendere la mano a chi ha bisogno, creando benessere per l'intero tessuto sociale. Un risultato importante, che sono contento di poter festeggiare insieme all'associazione e ai suoi tanti volontari", ha detto il Kompatscher. (ANSA).