Gava, Alto Adige è un modello anche per la sostenibilità

"L'Alto Adige è un modello anche per quanto riguarda la sostenibilità, una terra ricca di idee e progetti". Lo ha detto a Bolzano la viceministra per l'Ambiente e l'Energia, Vannia Gava, dopo un incontro con il governatore Arno Kompatscher e gli assessori Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider.

La ministra ha sottolineato il ruolo dell'idrogeno in vista della svolta sostenibile, non solo nel trasporto pubblico locale, ma anche negli altri settori. Gava ha perciò invitato la Provincia di Bolzano a "proseguire sulla strada intrapresa, perché rappresenta un biglietto da visita" per l'Italia.

Il vicepresidente della giunta Vettorato ha ribadito l'impegno a 360 gradi a favore della sostenibilità e ha ringraziato il governo per fondi messi a disposizione per i progetti per la qualità dell'aria, come anche per la biomassa.

L'assessore Alfreider, dal canto suo, ha ricordato il progetto del "Brennero come corridoio verde e digitale". Per questo la Provincia intende puntare su differenti tipi di energia green, come l'idrogeno e mobilità elettrica. Questa svolta, ha concluso, rappresenta anche una chance per il settore automotive, che anche in Alto Adige dà lavoro a molte persone.

