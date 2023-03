Fridays for Future in sciopero per il clima

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - I ragazzi di Fridays for Future South Tyrol sono scesi in piazza numerosi oggi a Bolzano per dire no alle attuali scelte energetiche.

"Stiamo scivolando sempre più verso la crisi climatica e dobbiamo assolutamente fare qualcosa! Il Ministro all'Ambiente italiano non ha recepito la crisi climatica e, invece di spingere per la necessaria transizione verso le energie rinnovabili, sta pianificando un ulteriore espansione anche a lungo termine dell'infrastruttura per le fonti di energia fossile. Nuova produzione di gas nell'Adriatico e il raddoppiamento dei gasdotti: queste sono le sue risposte all'urgenza della crisi climatica. Allo stesso tempo, sul tema del fotovoltaico e dell'eolico tutto è fermo", si legge in una nota di Fridays for Future.

"Vogliamo opporci a tutto ciò insieme a milioni di persone di tutto il mondo, perché in gioco c'è il futuro dell'umanità stessa. Se non portiamo sulle strade le nostre richieste per la giustizia climatica non cambieranno nemmeno le condizioni politiche: ecco perché è fondamentale rimanere attivi di fronte alla radicalità della crisi climatica", continua la nota.

I ragazzi di Fridays for Future per questo motivo oggi sono scesi nuovamente in strada in occasione dello sciopero globale del clima. Sono partiti da piazza Vittoria e sono marciati attraverso il centro di Bolzano, per svegliare le coscienze in vista della catastrofe climatica.

Anche la più grande organizzazione ambientalista dell'Alto Adige la Federazione ambientalisti ha aderito allo sciopero del clima per chiedere la salvaguardia del pianeta e una transizione energetica e della mobilità rispettosa del clima. (ANSA).