Elezioni, Maturi (ex Lega) dà vita a Centro Destra

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAR - "Occorre offrire sul nostro territorio un contenitore civico di centrodestra, alternativo ai partiti nazionali, rappresentativo di tutto il territorio provinciale": prende le mosse da qui un documento di presentazione di un nuovo soggetto politico, promosso dall'ex deputato della Lega, Filippo Maturi, che si chiamerà "Centro Destra".

"Ad oggi le civiche di centrodestra in Alto Adige hanno ciascuna una dimensione comunale, il che le spinge a dover adottare un nuovo punto di vista, non prettamente cittadino, ma più ampio, costruendo un contenitore diverso dal loro attuale perché insufficiente - si spiega nel documento - Noi siamo già una realtà provinciale, con rappresentanti in diversi comuni dell'Alto Adige e nei tre comuni più popolosi". Ecco, quindi, l'idea di "costruire una casa per accogliere tutti coloro che si riconoscono nell'area e nei valori del centrodestra, civici e singoli cittadini" "Le prossime elezioni provinciali - si legge ancora nel documento - saranno uno spartiacque per il futuro della nostra terra: se le forze di centrodestra non sapranno collaborare, si rischia concretamente di consegnare la Provincia ad una sinistra, quella di Verdi e Pd, ideologica e schierata".

"Centro Destra" anticipa anche alcuni dei temi programmatici della sua campagna elettorale e, fra gli altri: il caro casa, la viabilità, il sostegno alle piccole e medie imprese, la tutela dei lavoratori e della "middle class", la "tutela dei nostri amici animali", la "sicurezza e gli effetti dell'immigrazione irregolare". (ANSA).