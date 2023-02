Covid: Gimbe, nuovo aumento dei casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio si registra un peggioramento dell'incidenza del Covid in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano si evidenzia aumento dei nuovi casi (10,2%) rispetto alla settimana precedente, con un incidenza pari a 68,3 per 100.000 abitanti.

In Trentino l'aumento è pari al 14,5%, con un'incidenza di 51,1 per 100.000 abitanti. Lo riporta il bollettino settimanale della Fondazione Gimbe.

In Alto Adige, rimangono sopra la media nazionale i posti letto occupati in area medica (6%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 27,5% (media nazionale 31,2%).

In provincia di Trento i posti letto occupati in area medica sono sotto la media nazionale (3,9%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 36,2%. (ANSA).