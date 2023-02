Un programma in televisione per il food blogger Zambelli

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Davide Zambelli, giovane food blogger trentino appassionato di cucina e di intrattenimento, avrà un programma tv tutto suo. S'intitola "Sapore di montagna" e andrà in onda su Food Network, canale 33, dal 26 febbraio ogni domenica alle 13. Il suo motto sui social è "non ho mai cucinato in silenzio" ed infatti per lui i fornelli sono simbolo di convivialità. Nel tepore della sua cucina Davide realizzerà ricette tipicamente montane. (ANSA).