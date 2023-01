Porfido in Trentino: 61 le cave attive e 489 i lavoratori

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Sono 61 le cave di porfido attive in Trentino, quattro in meno rispetto al 2020. Si tratta di un settore che occupa 489 lavoratori, tra operai e titolari che lavorano prevalentemente in cava. Questi dati - informa una nota - sono stati presentati in occasione del seminario su porfido, tracciabilità e controlli sui trasporti.

La produzione del biennio 2020-21 appare quasi stabile: l'ultimo dato disponibile è di 635.884 tonnellate di porfido.

Gli scavi sono in flessione del 18,5%, per un totale di 812.787 metri cubi nel 2021, mentre il valore della produzione è aumentato del 9,4%, e ha raggiunto quota 37,3 milioni di euro.

(ANSA).