Brennero: Salvini, inaccettabili limitazioni Tir in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Il ministro ai trasporti e alle infrastrutture Matteo Salvini è tornato ad occuparsi delle limitazioni al traffico pesante nel Tirolo austriaco, definendole "assurde e inaccettabili". "Le regole - ha detto Salvini in videocollegamento in occasione della posa delle prima pietra della circonvallazione di Perca, in Val Pusteria - valgono per tutti. Se i trattati internazionali riguardano Bolzano allora riguardano anche oltreconfine. I diritti e i doveri sono per tutti. Se quattro anni di dialogo non dovessero bastare passeremo ad altri mezzi", così il ministro.

Secondo Salvini, "non è accettabile che, mentre viene realizzata un'opera d'arte come il Tunnel del Brennero, l'Austria ponga limiti che ledono la libera circolazione di uomini e merci, bloccando tir italiani all'ingresso verso il Tirolo".

In riferimento alla circonvallazione di Perca, che è una delle opere infrastrutturali in vista dei giochi Milano-Cortina, il ministro ha fatto presente che "siamo in carica da 90 giorni e stiamo lavorando per sbloccare, semplificare e avviare, perché ogni cantiere significa lavoro e sicurezza". In riferimento alla sicurezza stradale il ministro ha detto che "1500 morti ogni anno sulle nostre strade sono insostenibili", annunciando interventi a favore dell'educazione stradale dei giovani.

