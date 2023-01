Salvini, 2023 l'anno del via ai cantieri fermi da troppo tempo

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - "Il 2023 deve essere l'anno della liberazione di molti cantieri fermi da troppo tempo". Lo ha detto in una conferenza stampa a Trento, il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Il ministro in mattinata ha effettuato sopraluoghi e incontri in Trentino.

"Stiamo accelerando - ha aggiunto - perché questi 7 miliardi euro diventino cantieri, gru e operai al lavoro non solo a Trento e a Bolzano, ma in tutto il Paese". Entro i prossimi tre mesi, ha ricordato il ministro, "il Parlamento dovrà approvare il codici degli appalti per velocizzare". Il governo metterà mano anche al codice della strada, e anche al tema delle sanzioni. "Se ti metti alla guida drogato e ubriaco, per quanto mi riguarda, devi pagarne le conseguenze", ha ribadito Salvini.

(ANSA).