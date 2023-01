Selva nella top 10 dei prezzi per gli appartamenti

(ANSA) - BOLZANO, 03 GEN - Selva di Val Gardena è nella top ten per quanto riguarda i prezzi degli immobili in Italia. Guida la classifica Portofino con 22.900 euro al metro quadro, mentre a Selva ne servono 11.500 in centro storico nella zona Col da Lech, scrive il Dolomiten riprendendo una classifica del Corriere della Sera che si basa su dati della Agenzia delle entrate.

Il sindaco Roland Demetz, interpellato dal giornale, non si dice sorpreso. Sui portali web di varie agenzie immobiliari si trovano infatti anche immobili a 15.700 euro al metro quadro.

Per un appartamento a Col de Lech di 70 metri quadri servono infatti 1,1 milioni di euro. La situazione non è molto diversa nella vicina Santa Cristina, dove un appartamento di 100 metri quadri costa 1,25 milioni di euro, ovvero 12.500 euro a mq.

(ANSA).