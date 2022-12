Quando Ratzinger a Trento parlò di Europa e fede cristiana

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - ''Il continente europeo è nato dalla fede cristiana e senza questa fede perde la propria identita'''. Così si era espresso l'allora cardinale Joseph Ratzinger il 1 maggio del 2004 in occasione dell'allargamento dell'Unione Europea da 15 a 25 nazioni. Ratzinger si trovava quel giorno a Trento per l'esecuzione della Messa solenne ''L'Anno Santo'', composta dal fratello, Georg Ratzinger, e cantata dai celebri Regensburger Domspatzen, coro tedesco di voci bianche di Ratisbona dirette dal maestro Roland Buechner. ''I cattolici hanno una grande eredità morale - aveva aggiunto il futuro papa -, una grande tradizione di umanesimo e la responsabilità di illuminare la ragione. Non di imporre la loro fede agli altri. Hanno però una eredità razionale di chi illumina la ragione e aiuta a trovare le strade morali, che possono unire un continente ed essere quindi positive per tutto il mondo. Naturalmente non imponiamo ad altri la fede, ma sappiamo che la ragione è stata nutrita da questa fede. Abbiamo bisogno di questa fonte, altrimenti la ragione diminuisce, diventa solo tecnica, e così non possiamo vivere, come si vede'', concluse Ratzinger. L'esecuzione della Messa composta dall'81/enne Georg Ratzinger, pure lui sacerdote, rientrava nel programma del 33/o Festival regionale di musica sacra. Il futuro Papa Benedetto XIV aveva concelebrato la Messa insieme all'arcivescovo di Trento, Luigi Bressan, nella Cattedrale che aveva visto dal 1545 al 1563 il Concilio della Controriforma. (ANSA).