Fattor, esperto esterno per la sicurezza stradale in piazza Mazzini

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Un esperto esterno elaborerà un progetto per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti in piazza Mazzini a Bolzano. Lo annuncia l'assessore comunale Mauro Fattor, alla luce del incidente mortale di fine novembre.

"Sono arrivate decine di proposte per migliorare o cambiare radicalmente l'assetto dell'incrocio", scrive. "Alcune irricevibili, altre interessanti. Ringrazio tutti per il contributo. Sia chiaro; in 3 anni è cambiato tutto. Tolta l'interferenza con la ciclabile lato sud, cambiate due volte le fasi semaforiche, vietato ai tir superare il ponte Talvera, arretrata la linea di fermata delle bici, aggiunte 2 lanterne semaforiche. Basta così? O alcune delle proposte arrivate sono migliorative? Per evitare che si cambi ulteriormente solo per far vedere di aver fatto qualcosa, abbiamo deciso di dare un incarico ad un professionista esterno affinché faccia le opportune simulazioni con i migliori software su tutte le proposte arrivate, studiando inoltre miglioramenti possibili lungo il percorso urbano dei Tir sarentinesi. Un occhio vergine potrà verificare tutte le ipotesi con approccio tecnico e non spinto dalle emozioni", conclude Fattor. (ANSA).