Covid: raggiunta soglia 1.600 vittime in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - In Alto Adige dall'inizio della pandemia sono state registrate 1.600 vittime, l'ultima nelle ultime 24 ore. Dal bollettino settimanale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si evince un altro decesso da venerdì scorso e 514 nuovi casi. Attualmente si trovano in quarantena 599 altoatesini, mentre 67 sono stati dichiarati guariti. Il numero dei ricoveri non è stato ancora aggiornato.