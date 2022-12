Capodanno in piazza a Trento dedicato agli anni Novanta

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Piazza Duomo, a Trento, ospiterà la tradizionale festa di Capodanno, con lo show "Love generation '90", con le migliori hit del passato, dalla dance fino alle sigle dei cartoni animati. Lo spettacolo - informa il Comune - sarà animato da ballerini, dj di fama internazionale, frontman, video, scenografie ed effetti speciali. L'evento, che si inserisce nell'ambito della manifestazione "Trento Città del Natale", è realizzato dal Centro servizi culturali Santa Chiara in collaborazione con Radio Italia Anni '60. L'ingresso è libero.

In occasione della festa, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un'ordinanza che regolamenta, per ragioni di sicurezza, il consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattina. In particolare, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio sarà vietata la vendita per asporto di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in contenitori chiusi e in contenitori di vetro. È vietata anche la somministrazione negli spazi esterni di bar e ristoranti di bevande in contenitori di vetro o latta. Infine sono vietati i contenitori per bevande in vetro all'interno dell'area delimitata per il Capodanno in piazza Duomo.

In piazza Duomo, fino al 2 gennaio, vige il divieto di transito, sosta e fermata. In via Belenzani divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio. (ANSA).