Kompatscher, segnali positivi da Roma per l'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - "Nella speranza che agli annunci seguano i fatti, sono positivi i segnali che giungono da Roma", così il governatore dell'Alto Adige Arno Kompatscher durante la sua conferenza stampa di bilancio sull'anno passato.

Per quanto riguarda i rapporti con il ministro Calderoli, Kompatscher ha detto che "sembra voglia portare avanti la riforma dell'art. 116 comma 3 della Costituzione sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario che avrà effetti anche sulle altre regioni. Sarà aperto un tavolo per le speciali a questo riguardo e questo è un segnale positivo, sembra ci sia la volontà di lavorare bene", ha concluso Kompatscher.

"La macroregione non è il nostro progetto si rischia di mischiare elementi che non vanno mischiati", ha aggiunto Kompatscher che a questo proposito ha ricordato una frase dell'ex presidente Giorgio Napolitano "la vostra autonomia è speciale fra le speciali". "Infatti - ha detto Kompatscher - la nostra autonomia non è territoriale, ma è di tutela delle minoranze e parlare di macroregione vuol dire perdere di vista questo aspetto". Questo nulla toglie alla possibilità di una buona collaborazione, magari anche più forte, con il Veneto o con l'Emilia-Romagna con le quali peraltro già collaboriamo", ha detto Kompatscher.

In generale per quanto riguarda il governo Meloni, Kompatscher ha detto che "l'approccio si può considerare positivo, sembra che non si voglia esagerare e che si cerchi di fare quel che si può fare". (ANSA).