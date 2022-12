Aereo atterrato sul Lagorai, messa in sicurezza l'area

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - È stata messa in sicurezza l'area sul gruppo del Lagorai, in Trentino, dove, nel pomeriggio di ieri, un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio di emergenza in seguito a un probabile guasto. Il nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento - si apprende - ha trasportato ai piedi di Cima Cece il nucleo Saf del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, che ha svuotato il serbatoio e ancorato il velivolo a un masso, affinché non scivoli verso valle.

Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza per le indagini di competenza. Il velivolo è sotto sequestro. Il trasporto del mezzo a valle non è stato ancora programmato.

