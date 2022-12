Camion contro la facciata dell'aerea di servizio Laimburg

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Per un malore dell'autista un camion è finito contro la facciata dell'area di servizio Laimburg ovest dell'autostrada del Brennero. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente è stato preso in cura dal soccorso sanitario. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca, i vigili del fuoco e l'elisoccorso e le forze dell'ordine.

