Incendio a Riva, donna tenta di saltare dal terzo piano

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - I vigili del fuoco volontari di Riva del Garda sono intervenuti verso le 12 circa per un incendio in un appartamento in centro storico. Una signora intenta a saltare dal terzo piano è stata fermata dai vigili del fuoco e tratta in salvo dalla scala issata tra i cortili.

Contemporaneamente i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che non si sono quindi propagate al tetto e alle strutture adiacenti. (ANSA).