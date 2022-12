Droga: 8 denunce dopo i controlli nei parchi di Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Negli ultimi giorni le azioni di contrasto allo spaccio nei parchi del centro di Trento da parte di pattuglie in borghese ed in divisa di carabinieri e polizia locale ha permesso di denunciare 8 persone, tra cui un cittadino italiano, 4 cittadini tunisini, 2 cittadini pakistani ed un cittadino marocchino. Tra le varie condotte contestate, oltre alla detenzione di sostanze quali hashish, marijuana e cocaina suddivise in dosi e pronte alla vendita, in una circostanza è stata riscontrata - proprio sotto gli occhi dei militari in osservazione - anche una cessione di un modico quantitativo di marijuana ad un ragazzo del posto, nei pressi della stazione ferroviaria. In pochi giorni sono state inoltre segnalate al Commissariato del governo 10 persone - precisa una nota dell'Arma - quasi tutti residenti in Trentino (tra cui tre minori, il più giovane dei quali di 15 anni) per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, anche in questo caso prevalentemente hashish.

In poco più di tre settimane, la collaborazione tra carabinieri e polizia locale ha permesso di denunciare in tutto 20 persone per detenzione di varie tipologie di sostanze stupefacenti, e di segnalarne al Commissariato del governo circa una sessantina, sequestrando, complessivamente, più di 200 grammi di hashish, 35 di marijuana e circa 5 grammi tra cocaina ed eroina. (ANSA).