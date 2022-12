Rapina in gioielleria a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Rapina ad una gioielleria a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, tre malviventi sono entrati verso l'ora di pranzo nella gioielleria Authier in Corso Italia, nei pressi di piazza Mazzini, dove hanno legato e imbavagliato l'orefice.

Per il momento non si hanno notizie sul bottino. Sul posto sono immediatamente arrivate le forze dell'ordine. (ANSA).