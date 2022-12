Covid: Gimbe, migliora incidenza in TAA ma casi sottostimati

(ANSA) - TRENTO, 05 DIC - I nuovi casi di Covid-19 sono rimasti sostanzialmente stabili nella settimana fra il 25 novembre e il primo dicembre rispetto alla settimana precedente, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Tuttavia "il numero dei nuovi casi settimanali non è più un indicatore affidabile della circolazione virale, sottostimata almeno del 50%", rileva il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta. Il numero dei positivi non è affidabile, aggiunge, "sia per l'utilizzo diffuso di tamponi 'fai da te', sia per il mancato testing di persone asintomatiche o paucisintomatiche".

In Trentino Alto Adige, secondo il report di Gimbe, migliora l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti. In Alto Adige il dato è pari 186,8 e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,1%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (1%). I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Bolzano sono pari a 181 (-21,4% rispetto alla settimana precedente).

In Trentino l'incidenza per 100.000 abitanti è 271,1 e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-8,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (10,1%) e in terapia intensiva (1,1%). I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Trento sono pari a 271 (-8,4% rispetto alla settimana precedente). (ANSA).