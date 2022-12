Sci: cdm; Kilde vince anche discesa Beaver Creek, male azzurri

(ANSA) - BEAVER, 03 DIC - Vittoria n. 15 per il norvegese Aleksander Kilde che, dopo il successo nella libera di Lake Louise, ha vinto in 1.42.09 anche la discesa di cdm di Beaver Creek lungo la famosa pista 'Bird's of Prey', molto tecnica ma anche con lunghi tratti filanti, con neve e vento in quota, cielo coperto e visibilità non ottimale.

Secondo lo svizzero Marco Odermatt in 1.42.15 e per l'ennesima volta sul podio rafforzando il primato in classifica generale con 340 punti dopo quattro gare. Terzo il canadese James Crawford in 1.42.88.

Per una Italia non brillante, dopo la prova dei primi quaranta atleti al via il migliore è stato Matteo Marsaglia 16/o in 1.43.58. Non bene Dominik Paris che, probabilmente anche per il vento sulla parte alta della pista, ha chiuso solo 20/o in 1.43.82. Poi più indietro si sono piazzati Mattia Casse, 22/o in 1.43.93, Nicolò Molteni in 1.44.10, Guglielmo Bosca in 1.44.45 mentre Christof Innerhofer, che stava facendo una buona gara, per un erroraccio è invece finito fuori dai primi trenta in 1.44.65.

Domani nella località del Colorado ci sarà un superG mentre ancora non si sa dove verrà recuperata la discesa annullata venerdì per il maltempo. (ANSA).