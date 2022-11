In pochi giorni 35 denunce a Trento, 4 arresti per rapina

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Continua l'attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Trento.

Negli ultimi giorni - informa la Questura - sono state deferite all'autorità giudiziaria 35 persone e sequestrati due etti di stupefacenti riconducibili a tipo hashish, marjuana e cocaina.

Tra i denunciati, vi sono otto persone ritenute responsabili di furto ai danni di diversi esercizi commerciali nel centro storico del capoluogo, identificati nell'attività di indagine condotta dal personale della Squadra volanti. Due di questi, sono stati individuati dopo un furto in un negozio di generi alimentari. Uno è stato denunciato anche per ricettazione, in seguita a una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 105 chilogrammi di metalli riconducibile al rame.

Altre sei persone sono state arrestate, di cui due per furto e quattro per rapina. Tra quest'ultimi, vi sono tre minori, ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un coetaneo per un paio di scarpe, e un uomo che ha provato a rapinare una banca fingendo di avere un'arma. (ANSA).