Violenza donne: una sedia rossa in consiglio provinciale

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il consiglio provinciale di Bolzano aderisce alla campagna di sensibilizzazione a ricordo delle donne vittime della violenza di genere. "Vogliamo far sentire alle donne in pericolo che c'è una rete che le sostiene se decidono di denunciare", afferma la presidente Rita Mattei.

Da domani, 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, all'ingresso della sede consiliare sarà posta una sedia rossa con accessori femminili, a simboleggiare il vuoto lasciato nella società da ogni donna vittima della violenza di genere. La sedia resterà esposta fino al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani.

"È un tema di cui non si parla mai abbastanza - sostiene Mattei - Molto viene fatto dalle Istituzioni e dalla Provincia, ma purtroppo Il fenomeno è addirittura in aumento e il luogo più frequente dove si consuma la violenza sulle donne è la famiglia.

Lo stesso questore di Bolzano mi ha fatto notare come spesso manchi una denuncia di quanto accada tra le mura di casa, il che non consente alle istituzioni di pubblica sicurezza di agire".

"Le donne devono sapere che se denunciano sono tutelate dalle istituzioni, che mantengono sempre la riservatezza", sostiene ancora Mattei ricordando che "nei casi più difficili, si può ricorrere alla Casa delle donne, un rifugio sicuro dove si è protette da pericolose aggressioni". "È anche per far sapere alle donne vittime di violenza che esiste una rete che le può aiutare, che il consiglio espone la sedia rossa di Posto occupato", conclude Mattei. (ANSA).