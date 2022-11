Un altro investimento in piazza Mazzini a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Una persona è stata investita da un camion nel primo pomeriggio in piazza Mazzini a Bolzano.

L'incrocio è stato transennato per facilitare l'intervento dei soccorritori. Sono diversi gli incidenti che si sono verificati in questo punto in passato, l'ultimo pochi giorni fa. (ANSA).