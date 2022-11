Maltempo: in arrivo neve sopra i mille metri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Dalla sera di oggi, 21 novembre, al pomeriggio di domani, martedì 22 novembre, si avranno precipitazioni diffuse a cominciare da ovest, con la quota neve mediamente oltre i mille metri, ma localmente fino a 600/800 metri, specie nelle valli più strette e meno ventilate. Non è escluso che, durante le fasi più intense, neve mista a pioggia possa cadere localmente anche in Valsugana, ma con eventuali accumuli al suolo nulli o molto scarsi. È quanto emerge dal bollettino di Meteotrentino.

Le precipitazioni sono previste più intense nella mattinata di domani, 22 novembre, e sui settori sudorientali. Entro domani sera, oltre i 1.300 metri circa sono attesi complessivamente tra i 15 e i 30 centimetri di neve sui settori occidentali, tra i 25 e i 40 centimetri sui settori orientali (specie sulle zone della val di Fassa, del Primiero, della bassa Valsugana e di Lavarone-Folgaria) con picchi anche maggiori sulle aree più elevate ed esposte ai flussi umidi. Quantitativi inferiori sono attesi a quote più basse.

Durante la mattinata e fino alla sera i venti tenderanno a rinforzare da nord, con possibili raffiche di föhn in alcune valli.

Dalla sera di martedì 22 e nella notte sono probabili schiarite da locali ad ampie, con probabili gelate anche a quote basse. Il rischio di gelate sarà elevato anche nelle due notti successive. (ANSA).