Si ridimensiona il caso del branco di lupi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - Si ridimensiona il caso del branco di lupi che si sarebbe avvicinato a due escursioniste in Alto Adige. Come riferisce il direttore dell'ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano, Florian Blaas, all'ANSA, le due donne, durante un'escursione sulle montagne tra la val d'Ultimo e la val Venosta, hanno avvistato da una certa distanza un gruppo di animali. Temendo che si potesse trattare di lupi hanno segnalato il fatto al numero di emergenza. Gli animali non si sono mai avvicinati alle donne. Sul posto sono così intervenuti esperti dell'ufficio provinciale, sulla neve non sono però state rilevate impronte di lupi, ma solo di camosci. (ANSA).