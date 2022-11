Achammer su Idm, c'è molto da chiarire nella maggioranza

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - Il segretario della Svp Philipp Achammer afferma all'ANSA, dopo la sconfitta nel voto sull'Idm in consiglio provinciale: "Ci sarà molto da chiarire all'interno della maggioranza. In ogni caso, come Obmann farò la proposta di presentare come maggioranza una mozione separata sull'Idm in consiglio provinciale da votare il prima possibile, al fine di fare chiarezza." (ANSA).