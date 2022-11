Consiglio Alto Adige: passa mozione Team K su riforma Idm

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - E' passata a sorpresa la mozione presentata dal Team K sulla riforma Idm. In un primo momento il documento prevedeva lo scioglimento dell'Idm. Le premesse hanno ricevuto 19 sì e 15 no, il punto 1 sulla riforma dell'ente 25 sì, 7 no e 2 astensioni e, infine, il punto 2 sulla ripartizione della competenze 16 sì, 15 no e 2 astensione.

La Svp aveva chiesto l'interruzione della seduta. La presidente Rita Mattei ha spiegato che era prassi concedere un'interruzione quando veniva richiesta: votare domani non avrebbe cambiato nulla. Le opposizioni hanno quindi proposto tramite Sven Knoll di prolungare la seduta per ritrovarsi, dopo la pausa, alle 18.30 in aula: messa in votazione dalla presidente, la proposta è stata approvata con 17 sì e 15 no.

Magdalena Amhof ha chiarito che aveva chiesto un'interruzione fino alla fine dei lavori, Marco Galateo ha invitato a votare per chiedere che il Consiglio proseguisse i lavori fino alla votazione della mozione. (ANSA).