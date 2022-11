Meteo: attese per domani le prime nevicate in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 NOV - Il tempo sta lentamente cambiando, prevale il cielo nuvoloso con deboli piogge sparse. Sono questi i risultati del Meteo-Briefing tenuto al Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile a Bolzano.

Durante la notte, una perturbazione proveniente da sud porterà precipitazioni su tutto il territorio provinciale. Con una minima tipica del clima mediterraneo proveniente da sud e un fronte freddo proveniente da nord, è previsto un abbassamento del limite delle nevicate, con neve che continuerà a cadere nel nord dell'Alto Adige, fino a 1.500 metri di quota a sud. Nella maggior parte della Provincia sono attesi da 20 a 40 l/m² di precipitazioni, in alcuni punti anche più di 40. Domani, nel corso del pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno gradualmente e nel fine settimana il tempo migliorerà di nuovo.

Le prime nevicate in Alto Adige sono attese per domani: sono previsti dai cinque ai dieci centimetri di neve al Brennero e a passo Resia e anche in Alta Val Pusteria non si escludono che le precipitazioni piovose si trasformino in nevicate.

Chi viaggia in auto sulle strade di alta montagna e sui valichi deve dotare il proprio veicolo con l'equipaggiamento invernale. Sono attese, inoltre, nevicate più intense sul passo Rombo, che oggi resterà chiuso, ed il passo Stalle, che sarà chiuso nella giornata di domani. (ANSA).