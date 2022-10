Maestre sentono puzza bruciato, scuola evacuata in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Scuola evacuata questa mattina a Trambileno (Trentino) in frazione Moscheri. Verso le 10.15 le maestre, preoccupate per un improvviso odore di plastica bruciata nelle aule, hanno chiamato i vigili del fuoco.

Precauzionalmente gli studenti sono stati fatti uscire dall'edificio e poi portati anche nel locale mensa, adiacente e non interessato dal problema, dove hanno proseguito la giornata di scuola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Trambileno, quelli del Corpo permanente di Rovereto ed i tecnici idraulici che hanno in gestione l'impianto della scuola.

Escluso, infatti, che si tratti di un incendio, tanto che non è intervenuto il personale sanitario e non si è sviluppato fumo ma, appunto, un forte odore di plastica bruciata. Probabile - si apprende - che la causa sia il surriscaldamento di un impianto.

