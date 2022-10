Alpinista disperso sul Lagorai, ricerche riprendono domani

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Sono state temporaneamente sospese le ricerche di Nicola Spagnolo, l'alpinista di 26 anni disperso dallo scorso 22 ottobre sul Lagorai, in Trentino. Il centro operativo - informa il Soccorso alpino - ha programmato la ripresa dell'attività per la giornata di domani, 28 ottobre, quando quattro piloti di droni del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, insieme a quattro operatori del Soccorso alpino Trentino e del Soccorso alpino della Guardia di finanza verranno trasportati in elicottero a cima Cece. Il materiale prodotto e le fotografie ad alta risoluzione dei droni su tutti i versanti della vetta verranno poi analizzate dal centro operativo.

Le ricerche di terra sono state interrotte nel tardo pomeriggio di ieri, dopo quattro giorni di operazioni che hanno coinvolto gli elicotteri di Trentino emergenza e della Guardia di finanza, le unità cinofile, i cani molecolari e i droni.

(ANSA).