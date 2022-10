Al via 30/a Rassegna di satira e umorismo 'Città di Trento'

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Verrà inaugurata domani, 28 ottobre, la 30/a Rassegna internazionale di satira e umorismo "Città di Trento", promossa dallo Studio d'arte "Andromeda".

L'iniziativa ha visto la partecipazione di 446 autori di 66 Paesi diversi. Sono state presentate 1.028 opere presentate, di cui 150 sono state selezionate per l'esposizione.

La Giuria ha scelto una rosa di otto segnalati e tre opere vincitrici nella sezione "satira" e una quarta opera nel settore "fumetto". I premiati per la sezione "satira" sono Constantin Sunnerberg (Belgio), Leonard Grabowski (Polonia), Mehdi Azizi (Iran). Il premiato per la sezione "fumetti" è Heibat Ahmadi (Iran). Tra le opere pervenute, lo studio di arte ha scelto di assegnare il premio speciale "Alessandro Alfonsi", dedicato alla memoria dell'artista scomparso di recente, all'opera di Giovanni Soncini, scelta per l'essenzialità e la sintesi grafica, vicina al linguaggio che utilizzava Alfonsi.

Le opere rimarranno in mostra fino al 14 novembre presso la Sala conferenze della Fondazione Caritro di Trento.

L'inaugurazione avrà luogo alle ore 18. (ANSA).