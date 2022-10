Inflazione vola a Bolzano, +10.8% in un anno

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - Vola a Bolzano al 10,8% l'indice dei prezzi - Nic con tabacchi - rispetto a settembre 2021, senza tabacchi il valore è addirittura dell'11,0%. Pesa soprattutto l'aumento nel settore "Abitazione, acqua, energia e combustibili" (+51,9%). L'indice mensile rispetto ad agosto 2022 è invece in leggerissimo calo (0,4%), sia con che senza tabacchi.

Il maggiore incremento congiunturale (ovvero rispetto al mese scorso) si registra a settembre nella divisione Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,2%), seguita da Abbigliamento e calzature (+1,1%), Comunicazioni (+1,0%) nonché dalle divisioni Bevande alcoliche e tabacchi e Mobili, articoli e servizi per la casa (entrambe +0,4%). In ribasso rispetto allo scorso agosto appaiono le divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (-1,8%), Trasporti (-1,5%) e Ricreazione, spettacolo e cultura (-0,6%). Invariate rispetto al mese precedente risultano le divisioni Istruzione e Beni e servizi vari.

Il maggiore incremento tendenziale (ovvero rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) si registra a settembre 2022 nell'Abitazione, acqua, energia e combustibili (+51,9%), seguita dalle divisioni Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+11,5%), Trasporti (+9,3%), nonché dai Servizi ricettivi e di ristorazione e Beni e servizi vari (entrambe +7,1% ). In ribasso rispetto ad settembre 2021 appaiono le divisioni Comunicazioni (-3,4%) e Istruzione (-0,2%). (ANSA).