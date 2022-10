Covid: due decessi in Trentino, 73 ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 03 OTT - Due nuovi decessi per Covid in Trentino: sono un uomo e una donna ultra ottantenni, entrambi con altre patologie e vaccinati. I casi positivi emersi nelle ultime 24 ore sono 159, tutti individuati dall'antigenico (su 761 test effettuati) e nessuno al molecolare (su 18 test). I pazienti ricoverati sono 73, di cui 5 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 16 ricoveri a fronte di 4 dimissioni. (ANSA).