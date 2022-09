Incidenza oltre 600 in Province autonome Bolzano e Trento

(ANSA) - ROMA, 30 SET - L'incidenza dei casi di Covid-19 supera questa settimana la soglia di 600 per 100mila abitanti - quasi il doppio rispetto alla media nazionale di 325 - nelle Province autonome di Trento e Bolzano: è infatti pari a 637,6 a Bolzano e 633 a Trento. La terza Regione con la maggiore incidenza è il Veneto con 557. Per l'occupazione dei reparti ospedalieri, in 5 Regioni si supera la soglia di allerta del 10%: PA Bolzano (20,2%), Umbria (17,8%), Valle d'Aosta (16,4%), Calabria (12,9%), Friuli Venezia Giulia (10,6%). Emerge dalla tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio Iss-ministero, che l'ANSA ha visionato. (ANSA).