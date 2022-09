Covid: 851 nuovi contagi in Alto Adige e sale l'incidenza

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - Nuovo balzo dei contagi da Covid-19 in Alto Adige, mentre aumentano anche i ricoveri. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 851 nuovi casi positivi: di questi 8 sono stati rilevati sulla base di 282 tamponi pcr e 843 sulla base di 2.976 test antigenici.

È sempre in crescita l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che è tornata sopra 500: ora è 507 con un aumento di 44 rispetto ad ieri. Aumentano anche gli attualmente positivi in isolamento che sono 3.186 (665 in più).

Non si registrano nuovi decessi, ma, in base a dati aggiornati ad ieri, sono in aumento i ricoveri: 4 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva (2 in più rispetto al giorno precedente) e 72 in area medica (11 in più).

Altri 2 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al 19 settembre). I guariti sono 186 per un totale di 257.794. (ANSA).