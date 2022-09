Covid: 172 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Sono 172 i nuovi contagi da Covid-19 accertati, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Continua ad aumentare l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti dei nuovi casi che ora ha raggiunto 463 (12 in più rispetto ad ieri.

Delle nuove infezioni, 6 sono state rilevate sulla base di 61 tamponi pcr e 166 sulla base di 753 test antigenici.

Le persone attualmente positive ed in isolamento domiciliare sono 2.521 (200 in meno). Secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 2 in terapia intensiva (uno in meno rispetto al giorno precedente) e 61 in area medica (7 in più). Altri due pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 19 settembre).

I guariti sono 372 per un totale di 257.608. (ANSA).