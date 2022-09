Incidente a Mezzolombardo, grave un uomo di 35 anni

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - Grave incidente verso le 19.30 sulla ss235 a Mezzolombardo, prima del ponte Ululone, all'entrata della galleria a sud del paese, in direzione della valle di Non. Al momento risultano esserci tre persone ferite, di cui una, un uomo di 35 anni, in modo grave. Gli altri due feriti sono un uomo di 60 anni ed una donna di 70 anni. Tutti sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento mentre altre due persone, un ragazzo di 21 anni ed una ragazza di 25, non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Dalle prime informazioni sono tre i veicoli coinvolti: sembra che due si siano scontrati frontalmente per poi coinvolgere la terza vettura, che stava sopraggiungendo. Due degli occupanti dei veicoli sono rimasti incastrati tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco fuoco volontari di Mezzolombardo con le pinze idrauliche. Oltre ai vigili del fuoco sul posto anche il 118, i carabinieri ed il personale del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

(ANSA).