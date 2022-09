Austria: i popolari crollano alle elezioni in Tirolo, -10%

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - La Oevp del cancelliere austriaco Karl Nehammer crolla alle elezioni nel land Tirolo. Secondo le proiezioni della tv Orf in collaborazione con l'istituto Sora, con circa la metà delle sezioni scrutinate il Partito popolare perde il 9,8% e scende, per la prima volta nella sua storia dal dopoguerra, al 34,5%, confermandosi comunque primo partito nell'assemblea del land austriaco.

Seconda forza sono i liberalnazionali Fpoe (18,9%, +3,4%), che sorpassano anche se di poco i socialdemocratici (18,6%, +1,35). Vola la lista civica Fritz (10%, +4,6%), mentre i Verdi perdono, anche se non come il loro partner di coalizione Oevp, e scendono all'8,8% (-1,8%). I liberali Neos ricevono il 6,1% dei consensi (+0,9%), mentre la lista no vax Mfg si ferma al 2,6% e resta fuori dall'assemblea. (ANSA).