Covid: ancora un decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Alto Adige. Si tratta di un uomo ultraottantenne. I decessi dall'inizio della pandemia salgono così a 1.542. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria di Bolzano.

Le infezioni rilevate nelle ultime 24 ore sono 362, di cui sei individuate dai tamponi Pcr (su 250 test effettuati) e 356 dai test antigenici (sulla base di 1.584 test). Le persone in quarantena sono 2.745. (ANSA).