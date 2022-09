Elezioni: Kompatscher, non votare non è un'alternativa

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - "Approfittate del vostro diritto di voto. Non votare non è un'alternativa, perché la democrazia vive di partecipazione". Lo afferma il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, in un appello agli elettorai altoatesini perché si rechino alle urne domenica 25 settembre.

"Soprattutto in occasione delle grandi crisi - prosegue Kompatscher - una democrazia viva offre un sostegno indispensabile. Nel parlamento di Roma si stanno stabilendo punti importanti, soprattutto per il futuro della nostra autonomia. Queste elezioni - aggiunge - indicheranno la direzione non solo per l'Italia, ma anche per il futuro dell'Unione Europea, di cui l'Italia è un partner importante e la terza potenza economica".

"Solo chi esercita il diritto di voto e vota per i candidati che ritiene più adatti ad affrontare questi impellenti compiti può avere voce in capitolo. Più cittadini vanno alle urne ad esprimere il proprio voto, maggiore è la legittimità dei nostri parlamentari a Roma", conclude il presidente altoatesino.

(ANSA).